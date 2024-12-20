Число погибших при обстреле Рыльска выросло до пяти
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Число погибших при обстреле украинскими военными Рыльска в Курской области увеличилось до пяти человек, а число пострадавших — до 26, сообщает Mash.
В пятницу ВСУ обстреляли Рыльск. По городу выпустили 13 залпов. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, которые разбросаны по территории.
Под обстрел попали городской автовокзал, школа, педучилище, ДК, ФОК, пожарная часть и несколько домов. Загорелось порядка 10 машин. Экстренные службы работают на местах происшествий.
Обстрел велся ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A, предварительно, они были с кассетной боевой частью. Их сбили с помощью ПВО.