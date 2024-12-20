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Минимум 15 человек пострадали при обстреле ВСУ города Рыльска

Минимум 15 мирных жителей пострадали при обстреле города Рыльска в Курской области. Все они — гражданские люди, сообщает SHOT .

Украинская армия обстреляла Рыльск. По городу в Курской области выпустили сразу 13 залпов. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, разбросанных по населенному пункту.

Под обстрел попали автовокзал, школа, педагогическое училище, Дом культуры, ФОК, пожарная часть и несколько домов. Загорелось около 10 автомобилей. Экстренные службы работают на местах происшествий.

«Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — приводит Mash слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.