Как рассказал разведчик группировки «Восток» с позывным Хаски, после пленения расчета через трофейную радиостанцию поступил приказ командира ВСУ открыть огонь по российским позициям.

Когда минометчики отказались выполнять приказ, украинская сторона направила ударный FPV-дрон для их ликвидации. Российские бойцы использовали военную хитрость — отправили самого контактного пленного с неисправной радиостанцией, после чего дрон ВСУ атаковал своего же бойца.

«Этот солдат сознательно выбрал плен, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления», — подчеркнул Хаски.

Ранее сообщалось об освобождении этого населенного пункта.