Бойцы освободили Федоровку в результате активных боевых действий.

Как рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Хаски, штурмовики освободили Федоровку за 4 дня. Он отметил, что военным помогли погода и тот факт, что шел накат на другой населенный пункт, куда отвлекся противник.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ освободили сразу два населенных пункта в зоне СВО. Бойцы «Севера» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области, а военнослужащие «Запада» — Редкодуба в ДНР.