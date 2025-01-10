Гусев: в пригороде Воронежа средствами РЭБ подавлены БПЛА

ПВО отбила еще одну атаку беспилотников на Воронеж

Система ПВО уничтожила ещё несколько БПЛА в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В строениях одного предприятия выбиты стёкла. В другом населённом пункте пострадали окна частного дома и посечён забор», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ПВО сбила несколько украинских дронов на подлете к Воронежу и в Брянской области.