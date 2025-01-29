Губернатор Чибис: в Мурманской области сбили украинский беспилотник

В Мурманской области была объявлена опасность прилета украинских беспилотников. В итоге БПЛА противника был ликвидирован, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале .

Губернатор ранее сообщил об угрозе атаки украинских дронов на регион. В связи с этим в аэропорту Мурманска были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Эта мера принималась для обеспечения безопасности людей.

После ликвидации БПЛА аэропорт заработал в штатном режиме. Он снова принимает и выпускает самолеты.