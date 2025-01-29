В аэропорту Мурманска сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В Международном аэропорту Мурманска имени Николая II сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

В условиях ограничений одно из воздушных судов, следовавших в Мурманск, вынуждено было совершить посадку на запасной аэродром.

В Росавиации добавили, что пилоты, диспетчеры авиаслужб и сотрудники аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале заявил, что в регионе существует опасность атаки украинских беспилотников. В связи с этим в мурманском аэропорте были введены временные ограничения.