Группировка войск «Центр» сбила украинского аса на МиГ-29 в зоне СВО

расчёта зенитного ракетного комплекса «Бук-M3» из состава группировки войск «Центр» Антон Осипов рассказал, как удалось сбить украинского аса в небе над зоной СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», — отметил он.

По его словам, пилот истребителя вел себя вызывающе и специально подставлялся под прицел российских систем ПВО. Какое-то время ему удавалось уходить из-под огня.

Ранее стало известно, что украинская ПВО сбила истребитель F-16 ВСУ из-за недокомплекта оборудования системы «свой-чужой». Самолет был сбит американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.