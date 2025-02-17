Горячая фаза конфликта на Украине может скоро закончиться, заявил Небензя

Благодаря приходу республиканцев к власти в США появились шансы на скорое завершение «горячей фазы» конфликта на Украине, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Вместе с тем дипломат отметил, что прекращение огня и «заморозка» по линии фронта не гарантируют урегулирования противостояния, сообщает РИА Новости .

«Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — сказал Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции Совбеза ООН 2202.

Постоянный представитель РФ также подчеркнул, что Украина безвозвратно утратила Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики. По словам Небензи, заниматься реализацией новых договоренностей по украинскому вопросу должны новые власти этой страны, которых изберут на демократических выборах.

18 февраля Россия и США проведут двусторонние переговоры в Эр-Рияде. Украинский президент Владимир Зеленский отказался участвовать в переговорах и заявил, что не признает их результаты, если в ходе контактов примут какие-либо решение по вопросу урегулирования конфликта в его стране.