Голые фото любовницы бойца ВСУ помогли хакерам найти расположение бригады

Хакеры из Killnet создали приложение, которое заразили вирусом, и сделали так, чтобы оно попалось на глаза любовнице одного из бойцов 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия». Девушка попалась на уловку, установила приложение и в итоге помогла российским хакерам определить координаты вражеского расположения, сообщает Mash .

Предварительно известно, что девушка не только установила мобильное приложение в свой телефон, благодаря чему вся ее любовная переписка, в том числе голые фото, попала в руки хакеров, но и однажды приехала навестить возлюбленного.

В момент, когда любовница находилась рядом с бойцом ВСУ, она подключила свой телефон к его компьютеру и, таким образом, дала доступ российским хакерам к локальным компьютерам ВСУ. Благодаря этой информации удалось установить, где противник прячет склады и какую информацию вносит в полетные журналы.

Полученную информацию хакеры уже передали военным Минобороны России. Оказалось, что боец ВСУ воюет с 2014 года, он участвовал в обстреле Луганска.

Подобный способ хакеры уже использовали для вычисления одного из крупнейших производств FPV-дронов «Стрим техно».

Ракетчики также получили координаты и ликвидировали объект.