Глава Минэнерго Цивилев предложил нанимать в IT вернувшихся бойцов СВО

сегодня в 19:19

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время выступления на конференции «Газпром Нефти» byteoilgas_cons призвал устраивать в сферу IT вернувшихся из зоны проведения СВО солдат. Отрасли необходимо помочь бойцам адаптироваться к условиям мирной жизни, сообщает РБК .

Цивилев подчеркнул, что в 2022 году большое количество специалистов уехало из РФ.

По его словам, военный опыт сейчас напрямую связан с технологиями. В боевых действиях тоже применяется IT — там используют разнообразные технологии. При этом участники СВО ежедневно демонстрируют свои навыки.

Ранее ветеранам спецоперации с инвалидностью в подмосковном Красногорске вручили адаптивную одежду. Вручение проходило в филиале фонда «Защитники Отечества» по Московской области.

