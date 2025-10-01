В Подмосковье ветераны СВО с инвалидностью получили адаптивную одежду

1 октября в Красногорске состоялось мероприятие по вручению адаптивной одежды ветеранам специальной военной операции с инвалидностью. Вручение прошло в филиале фонда «Защитники Отечества» по Московской области, сообщает пресс-служба фонда.

Это стало важным шагом в реализации решения Попечительского совета фонда, который весной 2025 года утвердил расширение перечня средств реабилитации для ветеранов СВО за счет включения адаптивной одежды.

Главная задача — помочь защитникам чувствовать себя свободнее, увереннее и комфортнее, а также быстрее адаптироваться к повседневным задачам и реабилитации.

Почему это важно?

Адаптивная одежда станет серьезным подспорьем для ветеранов с инвалидностью:

удобный крой позволит самостоятельно справляться с повседневными делами,

спортивные комплекты помогут продолжать занятия физической активностью,

специализированная одежда облегчит прохождение реабилитации.

Будет представлено 12 позиций функциональной одежды, включая куртки, брюки, спортивные костюмы, трикотажные комплекты, пижамы и специализированные предметы для ветеранов с ампутацией или паллиативным статусом.

Как получить адаптивную одежду?

Ветераны смогут оформить комплект через социального координатора в своем округе или лично обратиться в филиал фонда в Красногорске.

Для оформления потребуется пакет документов:

паспорт, СНИЛС, полис ОМС,

удостоверение ветерана боевых действий, военный билет, справка об участии в СВО,

справка МСЭ и ИПРА.

Герои мероприятия

На вручении адаптивной одежды присутствовали ветераны СВО, состоящие на сопровождении в филиале, в том числе:

Сергей Вовк (округ Пушкинский), награжденный медалью «За отвагу». После получения инвалидности активно включился в общественную деятельность, помогает другим ветеранам и их семьям, является членом ветеранских организаций.

Среди тех, кто получит адаптивную одежду, будет Задириев Павел Сергеевич, участник СВО из Одинцовского округа, инвалид I группы.

Филиал Фонда уже оказал Павлу Сергеевичу комплексную поддержку: помог получить компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и ОСАГО, оформить электрическую коляску со ступенькоходом, пройти реабилитацию в госпитале Санкт-Петербурга, провести адаптацию жилищных условий. В данный момент ветеран ожидает получения автомобиля с ручным управлением. Теперь его перечень мер поддержки будет дополнен комплектом адаптивной одежды. История Павла Задириева — это пример системной работы Фонда, где каждое направление помощи взаимосвязано и направлено на улучшение качества жизни защитников.

«В филиале фонда «Защитники Отечества» по Московской области в Красногорске сегодня выдаем комплекты адаптивной одежды нашим ветеранам. Мы очень рады, что приехали ветераны из Одинцова и Пушкино. Ребята с удовольствием рассматривают комплекты — от спортивной формы до пиджаков и брюк. Самое важное — одежда оборудована специальными замочками, липучками и молниями, чтобы ей было удобно пользоваться. Сегодня ветераны не просто получили комплекты — они получили новые возможности, уверенность и положительные эмоции. Для нас это особенно ценно», — сказала замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.