Глава МИД Украины назвал главной задачей «дорожную карту» мониторинга фронта

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что началось формирование команды, которая будет ответственна за подготовку к приостановке огня в конфликте с РФ, а главной задачей на будущей неделе он назвал создание «дорожной карты» по мониторингу, сообщает РИА Новости .

«Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения», — пояснил он в интервью японскому телеканалу NHK.

Как добавил дипломат, данная задача является очень сложной. Команда планирует разрабатывать план и «дорожную карту», консультируясь с партнерскими для Украины странами.

По словам Сибиги, Украина считает, что нужно найти механизм для управления и мониторинга происходящего на передовой. Возможно, следует задействовать международную наблюдательную миссию.

Он уточнил, что никакое решение по данному вопросу не может приниматься без участия Украины. По его мнению, не будет компромиссов в ущерб территориальной целостности страны, а также ее суверенитету и гарантиям безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для переговоров, направленных на урегулирование конфликта с РФ. В нее вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Павел Палиса.