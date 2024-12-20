Глава ЕК допустила начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2025 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположила, что переговоры с Украиной о вступлении страны в состав ЕС могут начаться в начале 2025 года, сообщает ТАСС .

«Мы должны открыть первый кластер переговоров в начале следующего года», — подчеркнула она.

По ее словам, условием для этого шага должна стать «хорошая работа» Украины над выполнением требований, которые необходимы для вступления Украины в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на то, что приглашение в НАТО и гарантии могут распространяться только на подконтрольные Украине территории. Украинский лидер при этом подчеркнул, что формально Украина должна быть приглашена в альянс с учетом границ 1991 года. По его словам, это требуется для завершения конфликта.