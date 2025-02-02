Глава «Ахмата» рассказал, как Киев обманул с коридором для мирных жителей Суджи

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что представители киевского режима жестко обманули с организацией коридора для вывода мирного населения города Суджи в Курской области.

Он подчеркнул, что несколько месяцев назад к нему обратилась женщина с просьбой организовать безопасный проход для жителей Суджи и соседних деревень. Она сослалась на представителей комендатуры ВСУ, которые обещали обеспечить эвакуацию мирного населения в случае предоставления российской стороны безопасного коридора.

Генерал-лейтенант связался с представителем украинской комендатуры, между ними состоялся телефонный разговор.

«Я предложил организовать коридор для вывоза мирных жителей, на что он ответил, что не может сделать это через линию соприкосновения, а только в обратную сторону. Я согласился организовать этот вывоз», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

По его словам, на следующий день представитель ВСУ сообщил, что не обладает соответствующими полномочиями и порекомендовал обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Алаудинов добавил, что после разговора с российским омбудсменом она попыталась установить контакт с украинским коллегой, но в конечном итоге «этот товарищ с комендатуры Суджи слился».

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже. В здании находились российские граждане, которые не успели покинуть город. Под завалами оказались около 100 человек. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, удар ВСУ по школе-интернату — это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности.