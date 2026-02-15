Гладков предупредил Белгородскую область о ракетной опасности

сегодня в 19:56

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупредил население о ракетной опасности со стороны противника.

Гладков отметил, что режим ракетной опасности объявлен в Белгородском и Шебекинском округах.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — сообщил губернатор Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение пяти часов дежурными средствами ПВО над российскими регионами было ликвидировано 123 украинских беспилотника. Белгородская область была в числе активно обстреливаемых российских территорий.

