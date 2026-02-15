Минобороны: за 5 часов ВСУ атаковали Россию с помощью 123 дронов

Дежурными средствами противовоздушной обороны 15 февраля в течение пяти часов над российскими регионами было сбито 123 украинских дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Начиная с 13:00 до 18:00 по московскому времени на подлете к Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областям, а также к Московскому региону, расчетами ПВО было нейтрализовано 123 вражеских БПЛА самолетного типа.

Из общего числа вражеских дронов по направлению к Москве летели 15 беспилотников. Их также ликвидировали.

Российские военные внимательно следят за ситуацией и ликвидируют вражеские объекты. На местах падения обломков работают экстренные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

