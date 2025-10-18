Гладков: от удара ВСУ глава Мокрой Орловки получил минно-взрывную травму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате нового удара травмы получил глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу Мокрой Орловки, Сергея Михайловича Кулакова, бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги», — сообщил Гладков.

В ближайшее время Кулакова доставят в областную больницу, где он продолжит лечение. Транспортное средство, на котором он передвигался, получило повреждения. Другие детали случившегося устанавливаются.

Ранее Гладков сообщал, что за сутки ВСУ ударили по Белгородской области почти 150-ю дронами. В результате атак один человек погиб, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

