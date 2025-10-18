Один погиб, семеро пострадали: почти 150 дронов ударили по Белгородской области

Гладков: человек погиб в ходе атаки почти 150 дронов по Белгородской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по 12 районам Белгородской области, используя в общей сложности 149 беспилотных летательных аппаратов. В результате атак один человек погиб, семеро гражданских лиц обратились за медицинской помощью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попали 52 населенных пункта. Было выпущено не менее 45 снарядов, а также нейтрализовано 63 дрона (сбиты или подавлены). Повреждены многоквартирный дом, 18 частных домов, 3 коммерческих и 2 социальных объекта, 3 объекта инфраструктуры и 22 единицы транспорта.

Глава региона уточнил, что в Белгородском районе 14 беспилотников атаковали 10 населенных пунктов, ранен мужчина. В Валуйском округе город Валуйки подвергся ракетному удару, а 16 сел и деревень — атакам 28 БПЛА, где пострадали 2 человека. По информации губернатора, Борисовский и Волоконовский районы подверглись атакам 13 дронов, а по Краснояружскому району было выпущено 33 единицы боеприпасов и нанесено 9 ударов беспилотниками.

Над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским округами, а также Вейделевским и Чернянским районами было сбито 7 беспилотников. В Шебекинском округе 3 села подверглись атакам 18 БПЛА, при этом 17 из них были перехвачены или подавлены, заявил губернатор.

«В отделении реанимации скончался мужчина, получивший тяжелые ранения от удара дрона в селе Мокрая Орловка. Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа при ударе дрона были ранены двое мирных жителей. Пострадавших госпитализировали в срочном порядке в одну из больниц.

