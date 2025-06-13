Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО

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Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов оценил успехи группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Герасимов прибыл в командный пункт, где ему представили доклады командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев и другие офицеры. Начальнику Генштаба рассказали, как складывается обстановка в зоне ответственности бойцов «Запада».

Герасимов отметил, что группировка войск делает успехи в выполнении поставленных задач. Также он отдал указания по поводу дальнейших действий.

Отличившимся бойцам Герасимов вручил медали. Он поблагодарил военнослужащих за мужество и отвагу.

Ранее ВС РФ освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО. Это одно село в Сумской области и два — в ДНР.