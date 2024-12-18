Герасимов: армия России идет в наступление по всему фронту

Солдаты ВС РФ идут в наступление по всей линии боевого соприкосновения. Этого удалось добиться несмотря на то, что Запад поддерживает Украину вооружениями, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, инициатива находится в руках у ВС РФ. В 2024 году было освобождено около 190 населенных пунктов.

Удалось установить контроль над 4,5 тыс. квадратных километров территории.

Герасимов также сказал, что НАТО продолжает расширяться на Восток. Североатлантический альянс нарушает обязательства, которые на себя взял.

Ранее Герасимов заявил, что ВСУ потеряли 1 млн человек убитыми и ранеными с начала конфликта.