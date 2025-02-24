FT: США, Россия и Китай могут выступить против поддержки Украины в Совбезе ООН

США вместе с Россией и Китаем могут выступить в Совбезе ООН против заявлений в поддержку Украины. Ранее Белый дом отклонил европейско-украинскую версию резолюции ГА ООН, предложив свою, в которой «действия Украины приравниваются к действиям России», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на газету Financial Times (FT) и ее источники.

По словам европейских чиновников, эта ситуация может дойти до Совета безопасности ООН. В таком случае «США, возможно, выступят на стороне России и Китая против демонстрации поддержки Киева со стороны Западной Европы», считают источники.

Ранее FT писала, что американские представители отказывались называть Россию «агрессором» в новом коммюнике G7 к третьей годовщине начала СВО. Источники газеты The New York Times объясняли действия США желанием не сорвать переговоры об урегулировании конфликта.

Также Соединенные Штаты впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН.

