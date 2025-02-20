FT: США не стали называть Россию агрессором в коммюнике G7

По информации издания The Financial Times, США в новом коммюнике G7 к годовщине СВО отказались применять формулировку «агрессор» по отношению к России, сообщает РИА Новости .

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», — говорится в материале.

В администрации президента США Дональда Трампа назвали происходящее на Украине «конфликтом». При этом участие украинского лидера Владимира Зеленского в саммите, где он раньше появлялся регулярно, пока не подтверждено.

Впервые с начала спецоперации Вашингтон не стал соавтором антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН. Авторы документа — Франция, Германия, Британия, Канада, Польша, Швейцария и страны Прибалтики.