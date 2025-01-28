Российские войска полностью контролируют населенный пункт Двуречная в Харьковской области, подтвердила пресс-служба Минобороны в регулярной сводке. Ранее СМИ писали, что российские штурмовики освободили Двуречную и прорвали фронт под харьковским Купянском.

Двуречную освободили благодаря решительным действиям российской группировки войск «Юг». В зоне ответственности группы за сутки уничтожены до 330 украинских военных, четыре ББМ, шесть автомобилей и другие вооружения противника.

Журналисты писали, что ранним утром российские военные зашли в Двуречную на тяжелой технике и зачистили район. После рассвета важный населенный пункт был под полным контролем россиян, что способствовало прорыву фронта под Купянском.

27 января российское Минобороны заявило об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.