Штурмовые подразделения ВС РФ прорвали фронт под Купянском Харьковской области. Российские военные провели операцию ранним утром и взяли под контроль важный населенный пункт Двуречная, сообщает SHOT .

Бойцы ВС России вошли в Двуречную на тяжелой технике и зачистили район. Операция началась в 04:00, и с рассветом россияне полностью взяли населенный пункт.

Российские военные захватили семь блиндажей украинцев, уничтожили два управления БПЛА и два пикапа с медикаментами для ВСУ.

27 января Минобороны России заявило об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт деоккупировали бойцы группировки войск «Север».