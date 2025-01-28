Под Харьковом российские военные прорвали фронт
SHOT: российские штурмовики прорвали фронт под Харьковом
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Штурмовые подразделения ВС РФ прорвали фронт под Купянском Харьковской области. Российские военные провели операцию ранним утром и взяли под контроль важный населенный пункт Двуречная, сообщает SHOT.
Бойцы ВС России вошли в Двуречную на тяжелой технике и зачистили район. Операция началась в 04:00, и с рассветом россияне полностью взяли населенный пункт.
Российские военные захватили семь блиндажей украинцев, уничтожили два управления БПЛА и два пикапа с медикаментами для ВСУ.
27 января Минобороны России заявило об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт деоккупировали бойцы группировки войск «Север».