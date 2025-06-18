За ВСУ воюет несколько сотен украинцев, симпатизирующих нацистской идеологии. Некоторые из них проходили подготовку в Европе, заявила французская газета Le Monde, сообщает ТАСС .

По данным издания, среди 350 таких солдат ВСУ 200 являются членами 3-й штурмовой бригады, которую можно назвать «наследницей Азова*». Также Le Monde опубликовала 15-минутное видео, где украинские военные показывают символы времен нацистской Германии в виде нашивок и патчей на форме.

Издание поделилось фотографиями некоторых солдат ВСУ, которые проходили обучение в Европе, в том числе во Франции. Газета отметила, что бывший «Азов»* изначально формировался из радикалов, которым Конгресс США запрещал оказывать помощь.

Однако издание опубликовало фото, где боевики из этого батальона позируют на фоне новой американской техники. Le Monde отметила, что в рядах ВСУ есть французские наемники с радикальными взглядами. Несмотря на эти факты, издание утверждает, что нацизма на Украине нет, «по крайней мере во властных структурах».

Ранее ВС РФ вступили в бой против украинской бригады спецназначения «Азов»*. Формированиям боевиков было нанесено поражение.

*Организация признана террористической и запрещена в России.