Фото обломков врезавшегося в тульский дом БПЛА появилось в Сети
Baza разместила у себя фотографии беспилотника, который врезался в пятиэтажку в Туле.
На снимке видно часть аппарата с винтом. Он лежит на гравии около дома. Место ЧП оцеплено маркировочной лентой, рядом стоят машины.
Кроме самого дома, из-за взрыва повреждено несколько авто.
Ранее жильцов из поврежденного дома эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что системы ПВО отразили 10 атак беспилотников на регион.