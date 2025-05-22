сегодня в 09:18

Фото обломков врезавшегося в тульский дом БПЛА появилось в Сети

Baza разместила у себя фотографии беспилотника, который врезался в пятиэтажку в Туле.

На снимке видно часть аппарата с винтом. Он лежит на гравии около дома. Место ЧП оцеплено маркировочной лентой, рядом стоят машины.

Кроме самого дома, из-за взрыва повреждено несколько авто.

Ранее жильцов из поврежденного дома эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что системы ПВО отразили 10 атак беспилотников на регион.