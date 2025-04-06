ФАИСУ: в зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины

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Многократного чемпиона Украины по альпинизму и члена альпклуба «Одесса» Тараса Цушко ликвидировали в зоне Специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба „Одесса“ Тарас Цушко», — говорится в сообщении Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Отмечается, что Цушко был одним из сильнейших альпинистов Украины.

Ранее газета Sun сообщала, что 18-летнего британского наемника ВСУ Джеймса Уилтона ликвидировали на его первом боевом задании в зоне СВО. Парень не имел военного опыта.