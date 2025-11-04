Еврокомиссия заметила факты пыток в тюрьмах на Украине

Еврокомиссия признала факт регулярных пыток в тюрьмах на Украине. Также там жестоко обращаются с заключенными, информация об этом появилась в ежегодном докладе ЕК по расширению, сообщает ТАСС .

В документе указали, что это одна из проблем пенитенциарной системы страны. Украине нужно ее решить, чтобы соответствовать требованиям для вступления в ЕС.

РИА Новости пишет, что случился ряд позитивных изменений в области правовых гарантий, материальных условиях в ряде учреждений. Также получило дополнительные возможности государственное бюро расследований Украины по расследованию заявлений о пытках.

Они в совокупности с жестоким обращением с людьми до сих пор провоцируют озабоченность в тюремной системе страны. Расследование, а также передача дел в суд по соответствующим делам должны проводиться быстро и эффективно.

Ранее издание Politico составило свой рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз, базирующийся на основе выступлений официальных лиц и дипломатов ЕС. Украина получила четыре балла.

