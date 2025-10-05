Еще один взрыв прогремел в Харьковской области Украины

Очередной взрыв прогремел днем в воскресенье в Харьковской области Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное».

«Второй взрыв в Харькове, вероятно, за пределами города», — написал телеканал.

Ранее СМИ писали, что серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске. Кроме того, столбы дыма поднялись в небо над Львовом после ночной атаки ракет и БПЛА.

