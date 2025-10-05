Столбы дыма поднялись в небо над Львовом после ночной атаки ракет и БПЛА

сегодня в 09:23

Мэр Садовой: над Львовом после обстрела поднимается дым, продолжаются пожары

Столбы дыма поднимаются над Львовом в результате ночной атаки ракет и беспилотников, сообщил градоначальник Андрей Садовой.

На опубликованных в местных пабликах кадрах видно, как в небо над городом поднимаются черные и густые клубы дыма.

«Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте», — написал Садовой своем в Telegram-канале.

Украинский чиновник добавил, что после ночного во Львове продолжаются пожары, часть города осталась без электроэнергии.

Ранее новая серия взрывов была слышна в городе Ивано-Франковск в западной части Украины на фоне воздушной тревоги.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.