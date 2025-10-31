Эксперт: ВСУ в Константиновке обустроили подземные переходы
Военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВСУ на фоне поражений в Часовом Яре активно готовились к обороне Константиновки в Донецкой Народной Республике, создав подземную систему переходов, пишет ТАСС.
«По большому счету, мы говорим сегодня о подземном городе, в котором они будут свободно передвигаться», — отметил он.
Ранее российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, Егоровку в Днепропетровской области.
Также в октябре президент РФ Владимир Путин отправил странам Запада сигнал о том, что ВС РФ полностью держат под контролем обстановку в Донбассе.
