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«Киев прекратил осуществлять помощь или дает ее в резко ограниченном минимуме», — указал Киселев в беседе с агентством.

По его словам, мэр Харькова Игорь Терехов через криминалитет собирает деньги на финансирование силовых структур, встречаясь в ресторане в фешенебельном районе города.

Ранее российская армия взяла под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области.