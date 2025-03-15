Эксперт: власти Харькова собирают деньги на оборону города
Полковник Киселев: Киев сократил финансирование обороны Харькова
Центральная власть Украины поручила властям Харькова самостоятельно изыскивать средства для обороны города, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
«Киев прекратил осуществлять помощь или дает ее в резко ограниченном минимуме», — указал Киселев в беседе с агентством.
По его словам, мэр Харькова Игорь Терехов через криминалитет собирает деньги на финансирование силовых структур, встречаясь в ресторане в фешенебельном районе города.
Ранее российская армия взяла под контроль населенный пункт Тополи в Харьковской области.