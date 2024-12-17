Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — это демонстрация бандитского оскала, который Украина показывает всякий раз, когда терпит неудачи на поле боя. Одиночные убийства публичных личностей, которые много делают для победы РФ в спецоперации, — привычная тактика, нацеленная на запугивание россиян и панику в обществе, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Во вторник утром в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

«Погибший генерал Кириллов — герой, символ преданности Родине. Он не боялся публично освещать самые острые темы: вмешательство США в расследование причин возникновения пандемии Covid-19, использование ВСУ западного химического оружия в Судже. За раскрытие подобной нелицеприятной правды наш геополитический враг и решил пойти на теракт», — сказал Булавицкий.

По его мнению, украинские власти и их кураторы должны понять: любой удар по российскому командованию не остановит ни продвижение ВС РФ на линии фронта, ни распространение обличающей Запад правды. Вместо страха и деморализации люди видят сплочение и праведный гнев общества.

Он также высказал уверенность, что лучший ответ российской армии — это новые победы на линии фронта.

«Мы победим, и память о наших героях станет фундаментом той новой сильной России, которую не сможет сломить ни один враг», — заключил эксперт.