На Украине рассказали, что рядом с местом удара «Орешника» обнаружили обломки ракеты, среди которых блоки наведения и стабилизации, то есть, «мозги». Однако экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал « Царьграду », что Киеву не удастся узнать «секрет» оружия.

На Украине и в правду нашли обломки «Орешника». Однако важно понимать, что ракета ударила об землю со скоростью 13 тыс. километров в час, подчеркнул эксперт.

«Вы представляете, что там должно остаться от этих модулей управления? Либо ничего, либо оплавленное железо, оплавленная микросхема», — отметил Хатылев.

Если же нечто все же сохранилось на месте падения, то понять секреты и нюансы без программного обеспечения почти невозможно. Обнаружить структурную связь, выявить взаимосвязи не удастся. Причина в том, что понадобится объемная часть ракеты — головка самонаведения или система наведения.

При этом и американские, и европейские, и российские ракеты функционируют на одних и тех же схемах управления. Они одинаково реализованы, поскольку микросхемы всего мира создаются в одном месте, добавил военный эксперт.

Ночью с 8 на 9 января российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина. Был применен, в том числе ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

