Дворники убирают осколки: видео последствий удара дрона по дому в Красногорске

В Сети опубликовали видео последствий удара вражеского дрона по жилому дому в Красногорске. Дворники убирают огромное количество осколков и строительного мусора, сообщает ТАСС .

На опубликованных кадрах видно, что возле дома, по которому пришелся удар, множество людей. Дворники и другие неравнодушные убирают мусор и осколки, они вооружились метлами и лопатами.

Детская площадка во дворе огорожена красно-белой лентой. На ней также разбросаны осколки и мусор. Удар произошел в 05:00. К счастью, детей на площадке в этот момент не было.

Очевидец по имени Иван, помогавший вытаскивать людей из-под завалов разрушенной беспилотником квартиры, поделился деталями произошедшего.

Мужчина рассказал, что сначала услышал гул от приближающегося дрона, а затем громкий взрыв. Он тут же отправился разгребать завалы. Добровольцу, разобравшему камни, которые завалили жилье, удалось помочь пожилой паре выбраться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

