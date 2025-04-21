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Две диверсионные группы ВСУ ликвидированы на окраине Локни в пасхальную ночь

В период действия пасхального перемирия в украинском конфликте, который объявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались с помощью двух диверсионных групп (ДРГ) совершить вылазку на окраину Локни. Российские военные дали отпор и ликвидировали противника, пишет SHOT .

Сообщается, что две украинских ДРГ выдвинулись из района церкви в Юнаковке в сторону российских позиций. Военные быстро засекли противника и дали отпор.

По предварительной информации, позиции российских военных в период пасхального перемирия пытались атаковать порядка 30 человек. Артиллерия и беспилотники полностью ликвидировали две диверсионные группы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период пасхального перемирия представители киевского режима нарушили его 4,9 тысячи раз. Во всех случаях российские бойцы дали отпор противнику. Начиная с 00:00 21 апреля ВС РФ возобновили боевые действия.