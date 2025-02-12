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Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Средства ПВО Вооруженных сил РФ ликвидировали 2 дрона противника над территорией региона. Их уничтожили примерно в 10:10.

В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что беспилотник ВСУ ударил в 300 м от реактора Запорожской АЭС. Сработали средства ПВО.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на складах начался в Киеве после нескольких взрывов.