Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью
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Украинские боевики вновь попытались нанести удары беспилотниками по Белгородской области. Атаку противника удалось отразить, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Средства ПВО Вооруженных сил РФ ликвидировали 2 дрона противника над территорией региона. Их уничтожили примерно в 10:10.
В среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что беспилотник ВСУ ударил в 300 м от реактора Запорожской АЭС. Сработали средства ПВО.
Ранее сообщалось, что крупный пожар на складах начался в Киеве после нескольких взрывов.