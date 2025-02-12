Киев горит после нескольких взрывов

ГСЧС Украины: в Киеве начался крупный пожар на складах после нескольких взрывов

Крупный пожар на складах начался в Киеве после нескольких взрывов. Они произошли в нескольких районах города, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Оболонском районе случился пожар в складском помещении на площади 600 квадратных метров. В Голосеевском районе загорелось двухэтажное складское здание.

Возгорания продолжают ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в нежилом здании начался пожар после падения обломков беспилотника.