Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения обломков беспилотника Происшествия 10 февраля 2025 05:18

В Соломенском районе Киева в нежилом здании начался пожар после падения обломков БПЛА, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«… предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание», —написал он. На место происшествия прибыли специальные службы. Ранее в Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома.