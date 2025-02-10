Кличко сообщил о пожаре в Киеве после падения обломков беспилотника
В Соломенском районе Киева в нежилом здании начался пожар после падения обломков БПЛА, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«… предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание», —написал он.
На место происшествия прибыли специальные службы.
Ранее в Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома.