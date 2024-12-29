Два украинских беспилотника ликвидировали над Крымом
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Над территорией Крыма минувшей ночью сбили два беспилотника противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Их ликвидировали с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в районе села Безымено дроны ВСУ атаковали машину. В результате нападения был ранен водитель.
Также недавно ВСУ ударили дроном по школе в поселке Борисовка Белгородской области. Аппарат попал в землю около ограждения и взорвался.