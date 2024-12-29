Мирный житель ранен при атаке вражеского БПЛА в Белгородской области
Водителя грузовика госпитализировали после атаки дрона под Белгородом
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Водитель грузовика ранен при атаке вражеского беспилотника по движущемуся автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Безымено Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля», написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали, уточнил Гладков.
Ранее в Белгородской области от ударов украинских дронов пострадали трое человек.