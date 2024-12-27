Гладков: три мирных жителя ранены из-за ударов ВСУ в Белгородской области

Из-за ударов украинских боевиков по Белгородской области ранены три мирных жителя. Для ударов использовались беспилотники, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В населенном пункте Борисовка Волоконовского района Белгородской области украинские боевики совершили атаку с использованием двух беспилотников камикадзе. Один из них противники направили на легковой автомобиль. Мужчина и женщина госпитализированы в Валуйскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

В Шебекинском округе в населенном пункте Муром украинский дрон тоже ударил по движущейся легковой машине. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, а также предплечья и ноги. С этими ранами мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик вместе с мамой пострадал от удара ВСУ в Белгородской области. Их дом обстреляли.