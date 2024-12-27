Гладков: украинский беспилотник ударил по школе в Борисовке Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские боевики нанесли удар беспилотником ВСУ по школе в поселке Борисовка Белгородской области. Дрон попал в землю рядом с ограждением и взорвался, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Строение не повредилось. Разрушений не было. Никто не пострадал.
Детей отправили домой. Учебу в школах района временно приостановят.
Ранее украинские боевики нанесли удар по дому в поселке Разумное Белгородского района. Была травмирована женщина и ее восьмилетний сын.