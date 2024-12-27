сегодня в 11:55

Гладков: украинский беспилотник ударил по школе в Борисовке Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар беспилотником ВСУ по школе в поселке Борисовка Белгородской области. Дрон попал в землю рядом с ограждением и взорвался, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Строение не повредилось. Разрушений не было. Никто не пострадал.

Детей отправили домой. Учебу в школах района временно приостановят.

Ранее украинские боевики нанесли удар по дому в поселке Разумное Белгородского района. Была травмирована женщина и ее восьмилетний сын.