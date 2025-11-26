Два дрона отправятся на помощь бойцам СВО из Сергиево-Посадского округа

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова по просьбе бойцов, которые находятся в зоне Специальной военной операции, передала их женам столь необходимые для выполнения боевых задач два беспилотника, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время общения выяснилось, что одна из женщин обращалась в администрацию впервые. Ее супруг, взявший позывной «Ростов», ушел добровольцем практически с самого начала Спецоперации. Ранее она подавала подобные заявки через портал «Добродел».

«Я обратилась за „птичкой“ в администрацию городского округа. Заявку отработали быстро, поэтому очень приятно. „Птичка“ у меня и я, конечно, этим очень довольна.», — сказала Маргарита Алексеева, супруга бойца с позывным «Ростов».

На фронте Мавики — это незаменимые помощники для военнослужащих. Такое оборудование помогает определить место дислокации противника, а также может переносить небольшой груз на расстояние до 15 километров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.