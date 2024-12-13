ДТЭК: Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины
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Российские войска в пятницу нанесли массированный удар по теплоэлектростанциям Украины, сообщает Telegram-канал ДТЭК.
Предварительно, никто не пострадал.
Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После завершения обстрелов энергетики начали устранять их последствия и возобновлять работу оборудования.
Ранее ВС РФ ударили в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Взрывы также прогремели в ряде областей Украины.