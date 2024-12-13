ДТЭК: Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

сегодня в 12:24

Российские войска в пятницу нанесли массированный удар по теплоэлектростанциям Украины, сообщает Telegram-канал ДТЭК .

Предварительно, никто не пострадал.

Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. После завершения обстрелов энергетики начали устранять их последствия и возобновлять работу оборудования.

Ранее ВС РФ ударили в направлении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Взрывы также прогремели в ряде областей Украины.