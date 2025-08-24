Дрозденко: еще два БПЛА ВСУ уничтожили над Кингисеппским районом Ленобласти
Фото - © РИА Новости
Еще два украинских беспилотника ликвидировали над Кингисеппским районом Ленинградской области. Пожар в порту Усть-Луги локализуют, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Емкости, где хранилось топливо, огонь не задел.
Дрозденко сообщал, что утром 24 августа над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти были сбиты 10 БПЛА ВСУ. Из-за обломков начался пожар на терминале НОВАТЭК. Его тушат работники МЧС.
Ранее Минобороны заявляло, что ПВО за ночь уничтожило 95 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.