сегодня в 10:11

Дрозденко: еще два БПЛА ВСУ уничтожили над Кингисеппским районом Ленобласти

Еще два украинских беспилотника ликвидировали над Кингисеппским районом Ленинградской области. Пожар в порту Усть-Луги локализуют, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Емкости, где хранилось топливо, огонь не задел.

Дрозденко сообщал, что утром 24 августа над портом Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти были сбиты 10 БПЛА ВСУ. Из-за обломков начался пожар на терминале НОВАТЭК. Его тушат работники МЧС.

Ранее Минобороны заявляло, что ПВО за ночь уничтожило 95 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.