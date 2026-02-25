Дроны ВСУ ударили по заводу под Смоленском, есть погибшие и пострадавшие

сегодня в 10:49

4 человека погибли на промпредприятии в Смоленской области из-за атаки ВСУ

Минимум четыре человека погибли из-за ударов украинских БПЛА по промышленному предприятию по производству удобрений в Смоленской области. Трое из погибших — спасатели, сообщает Mash .

Завод расположен в Дорогобужском районе. Удары дронами по предприятию ВСУ нанесли в районе 6 утра. Четыре человека погибли, еще четверых госпитализировали с тяжелыми травмами. Пожар на месте продолжают тушить.

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников в небе над Россией. Из них 14 — в Смоленской области.

Ранее FPV-дрон украинской армии целенаправленно атаковал грузовик в селе Чайки Белгородского округа. Водитель погиб.

