Дроны ВСУ ударили по заводу под Смоленском, есть погибшие и пострадавшие
4 человека погибли на промпредприятии в Смоленской области из-за атаки ВСУ
Фото - © скриншот
Минимум четыре человека погибли из-за ударов украинских БПЛА по промышленному предприятию по производству удобрений в Смоленской области. Трое из погибших — спасатели, сообщает Mash.
Завод расположен в Дорогобужском районе. Удары дронами по предприятию ВСУ нанесли в районе 6 утра. Четыре человека погибли, еще четверых госпитализировали с тяжелыми травмами. Пожар на месте продолжают тушить.
За прошедшую ночь силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников в небе над Россией. Из них 14 — в Смоленской области.
Ранее FPV-дрон украинской армии целенаправленно атаковал грузовик в селе Чайки Белгородского округа. Водитель погиб.
