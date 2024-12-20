Дозвонившаяся Путину жительница Курской области рассказала о страшных атаках ВСУ

Жительница Курской области Татьяна Зиборова, которая попросили главу государства Владимира Путина о жилищных сертификатах для жителей Большесолдатского района, рассказала, что на территории находиться опасно из-за регулярных атак беспилотников ВСУ, которые сжигают дома. Об этом сообщает РИА Новости .

В ходе прямой линии президента Зиборова спросила, будут ли восстанавливать пострадавшие территории области, получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жилье. На сегодняшний день она живет в ПВР в Курске. Путин ответил, что бойцы ВС РФ выбьют ВСУ с территории региона, а жителям дадут сертификаты на восстановление их домов.

«У нас есть погибшие из знакомых, которые едут туда, чтобы хотя бы что-то забрать из дома, и в итоге их атакует дрон-камикадзе. Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно… Попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят», — поделилась Зиборова.

По ее словам, она сама не обращалась к властям региона, так как ее дом относительно целый, но жить там опасно. Хотя туда не заходили украинцы, но вся инфраструктура разбита.

Она также подчеркнула, что и при получении сертификата от властей планирует остаться жить в Курской области.