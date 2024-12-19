Путин не назвал точные даты, когда освободят Курскую область

Президент России Владимир Путин сообщил, ВСУ точно будут выбиты из Курской области, а инфраструктура региона восстановлена.

«Я сейчас не хочу называть конкретную дату, ребята воюют, вот когда выбьют. Вот прямо сейчас идут бои, и бои серьезные», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Также президент отметил, что для сил Украины не было военного смысла входить в Курскую область, а затем цепляться за нее и уничтожать там свои лучшие штурмовые подразделения.

«Мы абсолютно точно их выбьем», — заключил российский лидер.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

Также глава государства ранее заявил, что РФ находится все ближе к решению задач специальной военной операции. По словам верховного главнокомандующего, возможности армии России также возрастают.